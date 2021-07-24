الصحة السعودية: توزيع أكثر من 24 مليون جرعة لقاح كورونا

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العربية نت _ أعلنت وزارة الصحة السعودية وصول العدد الإجمالي، من الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وبينت وزارة الصحة أن تطبيق “صحتي” أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.
وتستند هذه البيانات إلى نهاية عمل يوم أمس الجمعة.
وحثت ” الصحة ” الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق ” صحتي “، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.
وفي الـ 12 من يوليو الحالي، أعلنت الصحة السعودية، أنها وزعت 20 مليون جرعة من لقاح كورونا، ليظهر حجم التسارع في توزيع المطاعيم.
وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، صرح لقناة “العربية” الشهر الماضي، بأن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح. وبالتالي ومع صدور بيانات اليوم الأربعاء، يظهر تصاعد الأرقام بشكل إيجابي.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.
وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.
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