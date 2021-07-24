ريفيان للسيارات الكهربائية تجمع 2.5 مليار دولار في جولة تمويلية بقيادة أمازون وفورد

سي إن بي سي _ جمعت شركة ريفيان الناشئة للسيارات الكهربائية 2.5 مليار دولار في جولة تمويلية جديدة بقيادة مستثمرين حاليين مثل أمازون وفورد.

وجمعت “ريفيان” نحو 10.5 مليار دولار من التمويل حتى الآن، حيث شهد هذا العام جمع 2.65 مليار دولار في يناير وجولة أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو الماضي. كما جمعت 1.3 مليار دولار في ديسمبر 2019 وما لا يقل عن 1.5 مليار دولار قبل ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أر جيه سكيرينج في بيان: “مع اقترابنا من بدء إنتاج السيارات، من الضروري أن نستمر في التطلع إلى الأمام والمضي قدما في المرحلة التالية من النمو”.

وأضاف: “التمويل الجديد سيوجه إلى توسيع برامج السيارات الجديدة والتواجد المحلي للشركة، بالإضافة إلى طرح منتجات دولية”.

وجاء إعلان الجولة التمويلية الجديدة بعد أن قالت “ريفيان” بالأمس إنها تخطط لافتتاح مصنع ثان في الولايات المتحدة.