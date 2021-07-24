روسيا تسجل 23947 إصابة جديدة و799 وفاة بفيروس كورونا

_ سجلت روسيا 23947 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت، وأعلنت مرة أخرى عن أكبر عدد يومي للوفيات المتعلقة بالمرض بتسجيل 799 وفاة.

وتشهد روسيا زيادة في الإصابات بالمرض، وترجع السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا، لكن مسؤولين أشاروا في الأيام القليلة الماضية إلى أن عدد الحالات بدأ في التراجع على الأقل في العاصمة موسكو.