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الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لكورونا

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وكالات – قالت وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إن البلاد ستبدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر ضد مرض كوفيد-19 اعتبارا من غد الأحد.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه يمكن إعطاء لقاح فايزر- بيونتك للأطفال بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

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يأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس آذار عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا.

وتم تسجيل 331 إصابة جديدة وأربع وفيات أمس الجمعة.

ومنذ بدء تفشي الجائحة، سجل الأردن في المجمل 763437 إصابة و9933 وفاة.

وتقوم عدة دول أخرى في المنطقة بتطعيم الأطفال منها: الإمارات والسعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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