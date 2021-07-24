حصة أوبر في ديدي الصينية تهبط بأكثر من ملياري دولار في أسبوع

وكالات – تقلصت حصة شركة أوبر الأمريكية في ديدي الصينية، والتي كانت تبلغ 9.4 مليار دولار، بمقدار النصف في أقل من شهر واحد، منها أكثر من ملياري دولار هذا الأسبوع، مع الحملة الحكومية الصينية ضد الشركة.

وتمتلك أوبر حوالي 12% في شركة النقل التشاركي الصينية، بعد بيع أعمالها في الصين إلى “ديدي جلوبال” مقابل حقوق ملكية.

يذكر أن سهم “ديدي جلوبال” كان قد تعرض لتضييق حكومي صيني بعد الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، وسط مخاوف صينية بشأن البيانات التي جمعتها الشركة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السلطات الصينية تخطط لفرض عقوبات قوية ضد ديدي قد تشمل غرامة قياسية تتجاوز ما تعرضت له “علي بابا” بقيمة 2.8 مليار دولار.

وهبط سهم “ديدي جلوبال” قرابة الـ 20% عند الإغلاق ليصل إلى 8.06 دولار في بورصة وول ستريت، بعد أن تراجع 11% في الجلسة الماضية.