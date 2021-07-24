إيطاليا تسجل 5140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 5 وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقارنة مع 17 وفاة في اليوم السابق، بينما شهد العدد اليومي للإصابات تراجعا طفيفا بتسجيل 5140 مقابل 5143 أمس.
وسجلت البلاد 127942 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.
وسجلت إيطاليا 4.3 مليون إصابة حتى الآن.
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