المغرب يسجل 5494 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 5494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1910 حالات أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 575162.
وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 23 وفاة جديدة، ارتفاعا من 19 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 9559 وفاة.
وكان المغرب قد شدد من بعض الإجراءات الاحترازية بسبب المنحى التصاعدي لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ابتداء من أمس الجمعة.
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