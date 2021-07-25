إيه إتش أي تتعاقد مع ES للإشراف على تنفيذ مصنع للورق بتكلفة 150 مليون جنيه

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تعاقدت شركة “إيه إتش أي العالمية” المتخصصة في القطاع الصناعي مع مكتب “ES” للمباني الخضراء والمستدامة للإشراف على تنفيذ مصنعها الجديد في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وفقاً لمعايير الاستدامة والبناء الأخضر باستثمارات 150 مليون جنيه.
وفي بيان للمكتب الاستشاري، قال المهندس أمجد خطاب الرئيس التنفيذى لشركة “ES” للمباني الخضراء والمستدامة، إن المصنع مخصص لصناعة الورق ويقام على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 15 ألف متر مربع.
وأوضح خطاب أن جماعة المهندسين الاستشاريين ECG تتولى مهام استشارى عام المشروع ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بالإستدامة الخاصة بالمصنع بنهاية العام الجاري وفقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ.
أضاف خطاب أن المشروع يأتي ضمن عدة تعاقدات أبرمتها الشركة مؤخراً بالقطاع الصناعى والمنشآت الصناعية حيث تعمل تعمل الشركة بالتوازي مع التوسع فى المشروعات العقارية والتى تستهدف “ES” للمباني الخضراء والمستدامة نمو حجم أعمالها فى هذا القطاع ليصل إجمالى تعاقداتها إلى ملياري جنيه بنهاية 2021.
ولفت خطاب إلى أن المشروعات الصناعية التى تتولى الشركة الإشراف على تنفيذها داخل السوق المصرية تمثل 40% من إجمالى محفظة المشروعات، بينما تمثل المشروعات العقارية خاصة الإدارية والتجارية والفندقية 60%.
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