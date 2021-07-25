إي إف إس الإماراتية تسعى لاقتناص عقود إدارة مشروعات مع الحكومة والقطاع الخاص

بكر بهجت _ دخلت شركة إي إف إس مصر التابعة لمجموعة EFS الإماراتية في منافسة على عقود إدارة العديد من المشروعات سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص، ووقعت أحدث عقود الإدارة في يونيو الماضي مع شركة مارجينز للتطوير، وفق هشام صالح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، مشيرًا إلى أن تعدد المشروعات وتوزيعها في مختلف المدن الجديدة، أتاح الفرصة بقوة للتوسع في مختلف الأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية.

وأضاف صالح في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة لديها خطة للتوسع وتولي إدارة العديد من المشروعات سواء في العاصمة الإدارية الجديدة حيث وقعت عقود إدارة 4 مشروعات بها، أو مدينة مستقبل سيتي التي تنافس على عقود بها، وأخرى في العلمين الجديدة، وعدة مدن أخرى، موضحًا أن الشركة وقعت بالفعل عقود مشروعات في العاصمة الإدارية مع شركات تابعة للحكومة وأخرى مصرية وأيضًا شركات خليجية.

تعدد المشروعات رفع المنافسة في مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري

ولفت إلى أن الشركة تسعى لاقتناص عدة مناقصات تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها وإعلان الشركات الفائزة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ عام 2015، ولديها بالفعل عقود مع العديد من الشركات الكبرى لإدارة مشروعات في الساحل الشمالي ومدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن ملف الإدارة بات يمثل أولوية كبيرة لمختلف شركات التطوير العقاري، وذلك بما يضمن لها تحقيق الجودة في مشروعاتها، والحفاظ عليها، وهو ما بات أحد الأولويات الرئيسية التي يبحث عنها العملاء، وهو ما دفع العديد من الشركات العقارية للتعاقد مع شركات متخصصة في الإدارة، لافتًا إلى أن الشركة تدرس حاليًا العديد من العروض المقدمة إليها للدخول إلى مشروعات جديدة في العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في وضع الركيزة الأساسية للمدن الجديدة من خلال الاشتراطات التي يجري تطبيقها، وهو ما سعت الشركات العقارية لتوفيره في مشروعاتها لمواكبة التطورات التي تشهدها السوق، موضحًا أن المنافسة باتت كبيرة بين مختلف الشركات سواء شركات التطوير العقاري أو الشركات المرتبطة بالقطاع بدءًا من التصميمات وحتى إدارة المشروع بعد التنفيذ.

والشهر الماضي وقعت شركة مارجينز للتطوير مع شركة EFS مصر عقود إدارة مشروع «زيا» البالغة استثماراته مليار جنيه، والذي يقام بنشاط تجاري إداري طبي، وبدأت الشركة في أعمال الحفر بالمشروع وتخطط لتسليمه خلال عام 2023، حيث يقام على مساحة 18 ألف متر مربع ويضم 176 وحدة، وستتولى الشركة الإماراتية إدارة المشروع وتقديم أسس الحلول المستدامة.

نركز على تنويع محفظة الشركة والدخول إلى أنشطة جديدة

وفي مارس الماضي وقعت شركة ليفينج ياردز مذكرة تفاهم مع شركة إي إف إس مصر لخدمة المرافق لتتولى إدارة وصيانة المرافق في نحو 1230 وحدة سكنية وإدارية في ثلاثة من مشروعاتنا حتى الآن، والتي يفوق حجم الاستثمارات بها 4 مليارات جنيه.

وتقدم شركة EFS مصر خدمات الإدارة لأكثر من 90 مشروعًا في مصر والشرق الأوسط في مجال إنشاء المجتمعات السكنية الكبرى، إضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، النفط والغاز، والبنوك، والصناعة، والتعليم، والمجمعات الإدارية المتكاملة، والبيع بالتجزئة، فضلًا عن مشروعات القطاع العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة EFS مصر أن محفظة الشركة تتوزع بين العديد من المشروعات ومختلف الأنشطة بين السكني والإداري التجاري والفندقي، بالإضافة إلى المشروعات الساحلية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها، والدخول إلى أنشطة جديدة.