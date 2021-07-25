مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.87% مستهل التعاملات.. والسبعيني يقفز 2.1%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، ليتداول عند مستوى 10739 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.1%، ليتداول عند مستوى 57.5 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.1% و 1.88% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 118.477 مليون جنيه، على 155 شركة من خلال 4.346 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 6 شركات بينما لم تتغير أسعار 57.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.274 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 10.714 مليون جنيه، مقابل 7.440 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.589 مليون جنيه، منها 1.879 مليون جنيه للأفراد، و709.745 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 685.419 ألف جنيه، منها 587.963 ألف جنيه للمؤسسات، و97.456 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 8.5 9.35 10 مطاحن ومخابز الإسكندرية 15.72 17.29 9.99 العامة لصناعة الورق- راكتا 11.11 12.22 9.99 مصر للأسمنت- قنا 15.02 16.5 9.85 العربية للصناعات الهندسية 3.26 3.57 9.51

الأسهم الأكثر انخفاضا