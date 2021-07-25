المصرف المتحد يراهن على صناديق الاستثمار للتوسع في قطاع الشركات الناشئة والصغيرة

أمنية إبراهيم _ قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، إن أداء قطاع البنوك في النصف الأول من العام الجاري تميز ببعض الخبرة في التعامل مع تداعيات الجائحة، في الموجتين الثانية والثالثة، بعد الخبرات التي اكتسبها في عام 2020، وهو ما دعم قدرات البنوك في التعامل مع الوضع والعودة لتدعيم إيراداتها وربحيتها التي تأثرت بالتداعيات السلبية القوية للأزمة الوبائية.

القطاع المصرفي تميز ببعض الخبرة في التعامل مع تداعيات الموجتين الثانية والثالثة من كورونا

أضاف أن المصرف المتحد تمكن من تحقيق نتائج جيدة منذ بداية العام الجاري، ونمو ملحوظ في عدد واسع من الأنشطة، على صعيد الودائع والقروض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار القاضي، إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال تكشف عن نجاح المصرف المتحد في تحقيق أهدافه للنصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع لاستمرار نمو أعماله خلال النصف الثاني من 2021.

أضاف أنه يراهن على عدة قطاعات يترأسها التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب المساهمة في صناديق الاستثمار المتخصصة في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، عبر المساهمة في رؤوس أموالها، ما يساعد المصرف في تحقيق النسب المقررة من قبل البنك المركزي المصري ويعزز من الإيرادات والربحية ويساهم في تنوعها.

استمرار التوسع في الخدمات الرقمية وتدعيم وتطوير المنتجات يتصدر أولويات المرحلة

وأكد أن مصرفه يولي أهمية كبيرة للشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي على مستوى المنتجات والخدمات والفروع، منوهًا إلى أن المصرف المتحد من أوائل البنوك التي قامت بإطلاق المحفظة الإلكترونية والموبايل والإنترنت البنكيين.

فيما كشف القاضي، عن دراسة البنك المساهمة في صندوقي استثمار متخصصين في قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة، مشيرًا على أن البنك رصد حتى 200 مليون جنيه للمساهمة في صندوق استثمار قابض تشارك فيه مجموعة من البنوك الكبرى وتقود عمليات تأسيسه وإدارته شركة أمريكية لها تواجد خارجي وخبرة كبيرة في ذلك المجال.

كانت “دوت الخليج” قد كشفت في وقت سابق عن اتجاه مجموعة بنوك للمساهمة في تأسيس صندوق استثمار قابض Fund of fund برأسمال مبدئي مليار جنيه، يستهدف الاستثمار في صناديق أخرى تستثمر في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما كشف عنه محمد رجائي مدير قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، والذي يعتزم مصرفه المشاركة بنحو 100 مليون جنيه في رأسمال الصندوق.

وأوضح القاضي، أن الصندوق الثاني، هو صندوق دلتا وسيكون متخصصًا أيضًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتؤسسه وتديره شركة دلتا إنسباير، موضحًا أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية.

القطاع الخاص لاقى اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق والحكومة تراجع الإجراءات بشكل دوري

وعن التحديات، قال رئيس المصرف المتحد، إن أبرز التحديات التي واجهت وما زالت تواجه مصر ودول العالم أجمع هي أزمة جائحة كورونا، والتي لا يزال أثرها ينعكس على الاقتصادات محليًّا وعالميًّا.

وتابع: إن القطاع الخاص لاقى اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق من الحكومة والبنك المركزي خلال فترة الأزمة، وأن الحكومة تراجع الإجراءات بشكل دوري لاتخاذ اللازم.