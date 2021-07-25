مال وأعمال

اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مركز لوجيستي لشركة مرسيدس بالعين السخنة

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بكر بهجت _ وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم مع شركة مرسيدس – بنز عقد بالأحرف الأولى لإنشاء مركز لوجيستي بالعين السخنة.

ووفق بيان الهيئة وقع العقد كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة واؤول روهان العضو المنتدب لشركة مرسيدس، والذي يتضمن إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور بيتر أرنست روس رئيس مجلس الإدارة واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة.

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وقال المهندس يحيى زكي، إن التوقيع يمثل خطوة هامة من قبل شركة “مرسيدس” لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف زكي أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حالياً في إنهاء جميع مراحل التفاوض والوصول لإنشاء مركز لوجيستي لمرسيدس يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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