مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.76% مقتربا من مستوى 11 ألف نقطة

وكالات _ اقترب مؤشر سوق الأسهم السعودية مجددا من مستوى 11 ألف نقطة، مع استئناف التداولات على ارتفاع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة الأحد مرتفعا 0.76% إلى 10876 نقطة، بإضافة أكثر من 80 نقطة، وبتداولات اقتربت من حوالي 8 مليارات ريال.

وبعد ارتفاع قوي في مستهل أول جلسة بعد عطلة العيد بنسبة 1.5% عاد المؤشر ليقلص أرباحه إلى 0.76%.

وسجل مؤشر السوق السعودي، أداء قويا منذ بداية العام حتى الآن، إذ ارتفع 2251.99 نقطة أو ما يعادل 25.92%.

وتصدر سهم “الأبحاث والإعلام” قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.94%، ثم معادن بنسبة 5.45%، و”طباعة وتغليف” 4.78%.

في المقابل، جاء ساب للتكافل الأكثر انخفاضا بنسبة 2.21%، ثم “الأهلي ريت 1″ بنسبة تراجع 2.05%، و”إكسترا” بنسبة 1.78%.

وتصدر سهم “كيمانول” قائمة الأسهم المتداولة من حيث الحجم والقيمة، إذ سجل 9.2 مليون سهم بقيمة 274.88 مليون ريال.