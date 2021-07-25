الشرقية للدخان تراهن على فتح أسواق جديدة وجذب شريحة من الفئة المتوسطة

أمنية إبراهيم _ أكد هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أن الشركة تمكنت من تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي 2020-2021، ونجحت في تحقيق طفرة نمو في حجم المبيعات والإنتاج في الفترة من يناير إلى يونيو.

وأشار أمان، إلى أن الشرقية للدخان حققت أهدافها للعام المالي المنصرم، بنهاية الربع الثالث، حيث تجاوز صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2020/2021 ما تم تحقيقه خلال 12 شهرًا كاملة من العام المالي السابق له، وحققت الشركة زيادة في إجمالي إيراداتها بنسبة 14% لتبلغ 48.5 مليار جنيه، في حين بلغ صافي إيرادات الفترة من يناير إلى مارس 2021، نحو 3.98 مليارات جنيه بزيادة 8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019.

الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وحظر تقديم الشيشة أبرز التحديات

وذكر أمان، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن من أصعب التحديات التي واجهات الشركة الشرقية للدخان هي الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصادين المحلي والعالمي، وما نتج عنها من إجراءات احترازية من بينها غلق المقاهي وحظر تقديم الشيشة.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أن شركته تمتلك فرص نمو عالية في الربحية الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة استطاعت خلال شهر إبريل الماضي الوصول لمستهدفات الربحية المخطط لها للعام المالي 2020/2021، متوقعًا تحقيق نمو في صافي أرباح السنة المالية المنقضية والتي لم تعلن بعد، بنسبة تصل إلى 25% بنهاية يونيو، مشيرًا إلى أن طفرات نمو الربحية التي تشهدها الشرقية للدخان تحققت دون أي زيادة في الأسعار منذ ثلاث سنوات.

وقال أمان، إن الشركة راهنت في 2021 على الحفاظ على معدلات الإنتاج والمبيعات وكذا الحفاظ على مستوى الخدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وجذب شريحة جديدة من فئة المتوسطة.

وأوضح أمان، أن التوقعات المتفائلة للعام 2021، مبنية على ما حققته شركته خلال الربع الأول منها، والذي يعد الربع الثالث في السنة المالية للشركة، حيث حققت في فترة الأشهر التسعة المنتهية فى مارس الماضي، صافي ربح قدره 3.889 ملايين جنيه بزيادة 24%، وزادت إجمالي إيرادات الشركة شاملة الضرائب بنسبة 14% لتصل إلى 48.503 مليون جنيه.

قطاع السجائر المحلية حقق طفرة قياسية في حجم الإنتاج والمبيعات

وأضاف أمان، أن قطاع السجائر المحلية حقق مبيعات قياسية بنهاية يونيو الماضي، بلغت نحو 67 مليار سيجارة بنمو 12% مقارنة بالعام المالي 2019/2020، وبلغ حجم إنتاج القطاع من أصناف السجائر المحلية نحو 70 مليار سيجارة، مؤكدًا أن الشركة تنتهج خطة لرفع العائد على رأس المال المستثمر والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

وأكد العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة تسعى دائمًا لعقد الصفقات التي تمكنها من الحفاظ على معدلات نمو أعمالها ونشاطها وتحقيق أعلى الأرباح، وأيضًا الحفاظ على نجاحها وريادتها.

واستطرد أمان قائلًا: “تسعى الشركة الشرقية دائمًا لتطوير منتجاتها والاستعداد للمستقبل، ونظرًا لوجود تطور لبدائل التدخين كالسجائر الإلكترونية والتي أثبتت الدراسات أن هناك احتمالًا جيدًا لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطرًا من السجائر التقليدية، فإن الشركة الشرقية تدرس حاليًا إنتاج هذه البدائل من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدام هذه البدائل”.

مشاورات مع عدد من مصنعي السجائر الإلكترونية تمهيدًا لطرح منتجنا المحلي

وأضاف، أن الشرقية للدخان تقوم بمشاورات مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعدادًا لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

دراسة لحصر الاحتياجات التمويلية لتدعيم فريق كرة القدم.. ونهدف لتواجد مشرف يسهم في الترويج لاسم الشركة العريق

وبعد صعود نادي الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز، أكد أمان، أن الشركة تعمل على حصر الاحتياجات التمويلية اللازمة لتدعيم فريق كرة القدم حتى يتمكن من التواجد بشكل مشرف في الدوري المصري، حيث يساعد ذلك في زيادة الترويج والتسويق لاسم الشركة العريق التي تم تأسيسها قبل أكثر من 100 عام.