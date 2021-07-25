هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بريميوم إنترناشيونال بقيمة 211 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن الإتمام الناجح للإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وأشارت هيرميس في بيان، أن الصفقة ثاني إصدار لسندات توريق قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجاري، والخامس ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وهو أول برنامج من نوعه منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لعام 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وطانت هيرميس قد نجحت في إتمام الإصدار الرابع البالغ قيمته 170 مليون جنيه من ذلك البرنامج خلال شهر يناير 2021.

وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.

ومن المقرر إتمام عملية الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا للإصدارات الأربعة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بتوطيد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» وذلك من خلال الإتمام الناجح للإصدار الخامس ضمن عملية إصدار سندات التوريق.

وأكد أن نجاح الإصدار يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا النوع من فئات الأصول، فضلًا عن الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لتنويع باقة الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة على حد سواء.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.