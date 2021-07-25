البورصة المصرية تصعد 0.93% والتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، وأغلق عند مستوى 10745 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا 0.38%، وأغلق عند مستوى 57.66 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.56% و 2.23% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.504.989 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 50.452 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 135 شركة مقابل تراجع 38 بينما لم تتغير أسعار 28.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.001 مليون جنيه، منها 22.937 مليون جنيه للمؤسسات، و4.064 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 24.125 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 25.009 مليون جنيه، مقابل 883.874 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.876 مليون جنيه، منها 2.068 مليون جنيه للمؤسسات، و807.930 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 91.58% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 3.25% والعرب على 5.18% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على14% من تعاملات اليوم مقابل 3.25% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % أسيك للتعدين- أسكوم 8.5 9.35 10 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 15.72 17.29 9.99 مطاحن ومخابز الإسكندرية العامة لصناعة الورق- راكتا 11.11 12.22 9.99 مصر للأسمنت- قنا 15.02 16.5 9.85

الأسهم الأكثر انخفاضا