الغرف التجارية تستبعد تأثير زيادة البنزين في أسعار السلع

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إسلام جابر – تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار الوقود على النقل وأسعار السلع.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة النقل تتضمن مصاريف ثابتة تشمل “إهلاك سعر الشاحنة، والتراخيص، والتأمين، وأجرة السائق، والصيانة ” ومصاريف متغيرة تشمل “الوقود، والإطارات، وكارتة الطرق، والتحميل والتفريغ”.
وأكد التقرير أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل في مصر، وهو ما يعني أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرا لعدم رفع سعر السولار، مؤكدا أن أسعار الوقود قد ارتفعت عالميا بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة.
وأضاف التقرير أن أثر تحريك أسعار الوقود على كل السلع تعتمد على الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح مابين 2% إلى 5% للمسافات القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التي تعمل بعضها بالبنزين من 5% إلى 20% للمسافات الطويلة.
ولفت التقرير إلى أن أعلى نسبة هي 0.06% بالنسبة لسيارات النقل والتي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جدا لا توثر على عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار، وهو لم يشهد تحريك في أسعاره الشهور الماضية.
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