وزير المالية: 93.1 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة.. وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%

دوت الخليج – أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه، بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، مشيرا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلا عن خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لمراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021 وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأوضح معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين.

وأشار إلى أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021.

وتابع: كما جرى خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

وأشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العامة خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.