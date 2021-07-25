عاجل.. إقالة رئيس وزراء تونس وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب

وكالات – قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية برئاسة قيس سعيد.

وتتواصل في تونس ما أطلق عليها “مسيرات الحسم” ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية، واقتحم المحتجون مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، وسوسة.