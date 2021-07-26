بنك الكويت الوطني- مصر: مجلس الإدارة يناقش الشطب الاختياري 10 أغسطس القادم

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رنا ممدوح _ أعلن بنك الكويت الوطني- مصر، أن مجلس الإدارة سينعقد يوم 10 أغسطس القادم لمناقشة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري.
وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن ذلك بناء على رغبة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 94% من إجمالي أسهم البنك في شطب البنك من البورصة اختياريا.
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