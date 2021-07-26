نمو الصادرات الغذائية المصرية 13% في النصف الأول إلى 2.05 مليار دولار

_ قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر يوم الاثنين إن صادرات الصناعات الغذائية زادت 13 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.052 مليار دولار.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في النصف الأول من 2020 نحو 1.820 مليار دولار.

واستحوذت الصادرات إلى الدول العربية على 55 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول وتلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31 بالمئة والباقي إلى الدول الأفريقية والولايات المتحدة ودول أخرى.