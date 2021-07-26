البورصة تؤكد النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارتها بعد انتهاء المدة القانونية للاعتراضات

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن انتهاء لجنة فحص الاعتراضات من أعمالها بعدم تلقيها أيه اعتراضات خلال الميعاد القانوني، على نتيجة أو إجراءات إنتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورتة 2021 -2025 التي تمت يوم الأربعاء 14 يوليو الجاري.

وأوضحت البورصة في بيان، أن بذلك تكون النتيجة النهائية للإنتخابات وفقا لما تم الإعلان عنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو من قبل لجنة فرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخابات.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة 2021 – 2025، أعلنت في 14 يوليو النتائج النهائية بفوز كل من: رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم عن شركات السمسرة.

وفاز أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر عن الشركات العاملة بخلاف السمسرة

وعلى صعيد مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فازت الدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمنصب.

وفاز هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية، بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة جديدة (2021/2025) عن الشركات المقيدة بالتزكية.