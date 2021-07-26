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رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.45%، ليتداول عند مستوى 10697 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر
وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.12% و 0.71% على الترتيب.
وسجلت أحجام التداولات 1.732.415 مليار جنيه، على 195 شركة، من خلال 59.833 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 79 بينما لم تتغير أسعار 32.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 7.378 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 74.894 مليون جنيه، مقابل 67.516 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.183 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 25.689 مليون جنيه، مقابل 13.506 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.562 مليون جنيه، منها 15.537 مليون جنيه، مقابل 4.024 مليون جنيه للمؤسسات.
وسيطر المصريون على نسبة 88.57% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 7.78% والعرب على 3.65% بعد استبعاد الصفقات.
وسيطرت المؤسسات على 15.83% من تعاملات اليوم مقابل 84.16% من نصيب الأفراد.
الأسسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح / جنيه
|سعر الإغلاق / جنيه
|نسبة التغير %
|التعمير والاستشارات الهندسية
|26.08
|28.51
|9.32
|مجموعة عامر القابضة- عامر جروب
|0.822
|0.898
|9.25
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|42.33
|45.81
|8.22
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|8.9
|9.61
|7.98
|روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|9.35
|10.01
|7.06
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح / جنيه
|سعر الإغلاق / جنيه
|نسبة التغير %
|العربية لاستصلاح الاراضي
|35.96
|32.98
|8.29
|بنك الكويت الوطني – مصر
|13.89
|12.85
|7.49
|بنك التعمير والإسكان
|37.32
|34.53
|7.48
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|66.69
|62.58
|6.16
|العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري- باندا”
|20.56
|19.52
|5.06
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع أسفل 10700 نقطة والتداولات تسجل 1.7 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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