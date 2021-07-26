البطل جروب تعتزم تسليم 1000 وحدة بالعام الجاري وتستهدف 800 مليون جنيه مبيعات

بكر بهجت _ تستعد شركة “البطل جروب” لتسليم 1000 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجاري، والتي تتوزع بين منطقتي شرق وغرب القاهرة، بحسب عماد دوس رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف دوس في بيان، أن حجم استثمارات “البطل جروب” الحالية في السوق المصرية تقدر بنحو 11 مليار جنيه، ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم تسليم مشروعي Rock Ville بالتجمع الخامس وRock Vera بالعبور بالكامل، كما سيتم تسليم أول مرحلة من Rock Eden في السادس من أكتوبر.

وأوضح دوس، أن مشروع “Rock Eden” يقع على مساحة إجمالية 34 فدانًا بقلب مدينة السادس من أكتوبر، ويضم وحدات بمساحات متنوعة، ويتم تنفيذه على 4 مراحل، ويبلغ حجم المبيعات المستهدف ملياري جنيه.

وتابع أن المشروع الثاني “Rock Vera” يقع على 11 فدانًا بالتجمع الخامس ويضم 272 وحدة بمساحات من 153 إلى 238 مترًا، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وتكلفته الاستثمارية 710 ملايين جنيه، والمبيعات المستهدفة 1.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروع “Rock Ville” على 12 فدانًا بمدينة العبور، ويضم 101 وحدة، ويتم تنفيذه على 3 مراحل بتكلفة استثمارية 290 مليون جنيه، والمبيعات المستهدفة 580 مليون جنيه.

وعن المبيعات التعاقدية خلال 2021، قال دوس إن الشركة تستهدف تحقيق 800 مليون جنيه.