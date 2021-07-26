كيا سبورتاج وهيونداي توسان.. سباق موديلات 2022 يبدأ مبكرا

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شاهندة إبراهيم – تسيطر السيارتان كيا سبورتاج وهيونداي توسان على النصيب الأكبر من مبيعات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق المصرية، فضلًا عن تأثيرهما في حركة بيع العلامات الكورية بشكل عام.
وطرحت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكلاء كيا ورينو في السوق المصرية، مطلع يوليو الجاري، موديل 2022 من العلامة الكورية كيا طراز سبورتاج، بأسعار تبدأ من 414 ألفًا و900 جنيه حتى 539 ألفًا و900 جنيه.
ووفقًا للقائمة السعرية المعلنة من الوكيل المحلي، جاءت أسعار الفئة الأولى من كيا سبورتاج موديل 2022 بنحو 414 ألفًا و900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 459 ألفًا و900 جنيه، والثالثة بنحو 494 ألفًا و900 جنيه، والرابعة 534 ألفًا و900 جنيه، أما الفئة الخامسة والأعلى تجهيزًا قدمت بسعر 539 ألفًا و900 جنيه.
وبالأمس، أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري ومازدا وهافال وشانجان في السوق المصرية، عن أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2022، التي تراوحت أسعارها من 455 ألف جنيه إلى 610 آلاف جنيه.
وبلغت أسعار الفئة القياسية من سيارات هيونداي توسان موديل 2022 بنحو 455 ألف جنيه، والثانية بسعر 485 ألف جنيه، والثالثة 520 ألف جنيه، والرابعة 570 ألف جنيه، أما الخامسة فبنحو 610 آلاف جنيه.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، هيمنت كيا سبورتاج على مبيعات المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات في الفترة في يناير حتى مايو الماضي، بواقع 4 آلاف و935 وحدة، بفارق بسيط عن هيونداي توسان التي باعت 4 آلاف و729 سيارة، خلال نفس الفترة.
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