الكويت: إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية في الثامنة مساء اعتبارا من الثلاثاء

وكالات – قال مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، إنه ألغى قرار إغلاق الأنشطة التجارية في الثامنة مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأضاف أن الكويت قررت فتح كل الأنشطة باستثناء التجمعات التي تشمل المؤتمرات وحفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية وفتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من أول سبتمبر.

وذكر مجلس الوزراء أن الكويت لن تسمح سوى للحاصلين على اللقاح بمزاولة أنشطة عديدة وستسمح لغير المحصنين بدخول الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية اعتبارا من أول أغسطس.