أرباح تسلا تنمو 10 أضعاف فوق مليار دولار لأول مرة

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وكالات – سجلت تسلا 1.14 مليار دولار أرباحا خلال الربع الثاني من 2021، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها المليار دولار، بنسبة نمو 1000% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
وجاءت ربحية السهم 1.45 دولار مقابل توقعات بـ 98 سنتًا للسهم المعدل المتوقع وبلغت إيرادات الشركة 11.96 مليار دولار مقابل 11.30 مليار دولار إيرادات متوقعة، وفقًا لرفينيتيف.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات 10.21 مليار دولار، وجاء هامش الربح الإجمالي للسيارات بنسبة 28.4%.
وأبلغت تسلا بالفعل عن تسليم نحو 201 ألف سيارة كهربائية ، وإنتاج 206 آلاف مركبة، خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2021.
كما أعلنت الشركة عن إيرادات 801 مليون دولار من أعمالها في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية للمنازل والشركات والتخزين للمرافق، بزيادة تزيد عن 60% مقارنة الربع الماضي.
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