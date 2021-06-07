موقع شبابيك shbabbek.com أفضل موقع للطلاب في الوطن العربي

موقع شبابيك، منصة إعلامية رائدة، تشارك شباب مصر اهتماماتهم، وتساهم في تنميتهم نفسيًا ومعرفيًا، للارتقاء بالمجتع والوطن نحو مستقبل أفضل.

الرسالة

مستقبلا، نسعى لأن نكون الخيار الإلكتروني الأول لشباب مصر، بأن نقدم محتوى إعلامي متكامل، يهدف إلى تنمية الشباب وتأهيلهم، لتكوين جيل واعٍ ومبدع، يشارك في النهوض بوطنه ومجتمعه.

رؤية موقع شبابيك

«الموقع الشبابي الأول في مصر، والمصدر الأساسي لـ أخبار طلاب الجامعات، عبر تقديم مضمون إلكتروني متكامل؛ يلبي الاحتياجات النفسية والمعرفية للجمهور، وينحاز لحقوقهم وتطلعاتهم المشروعة، ويوجه طاقاتهم المبدعة للمشاركة في تنمية وتقدم الوطن، معتمدين على كفاءاتنا التحريرية، ورصيد الثقة المتراكم لدى جمهورنا، وشبكة واسعة من المراسلين تغطي كافة أنحاء الجمهورية».

مسارات العمل داخل موقع شبابيك

* المساهمة في تنمية الروح المعرفية والفكرية للشباب.

* شبكة مراسلين لتغطية أخبار طلاب الجامعات.

* تبني القضايا الطلابية العادلة.

* اكتشاف المواهب العلمية والنماذج المبدعة وتسويقها.

* إطلاق المبادرات والحملات الشبابية لتطوير المجتمع والارتقاء به إلى الاحترافية.

* تأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة وظائف حكومية وخاصة.

* التفاعل الإيجابي مع هموم الوطن.

* بث روح الأمل وتحفيز شريحة الشباب للقيام بدورها في تحسين جودة التعليم.

* حث المؤسسات والإدارات الحكومية على تلبية احتياجات الشباب.

* تنسيق ورعاية المبادرات الشبابية.

* التعريف بمنصات التعليم عن بعد وتسهيل خدماتها للطلاب والشباب.

* الاهتمام بمجال ريادة الأعمال وتوفير نماذج التخطيط والدعم التقني لاحترافه.

* التدريب الإعلامي للطلاب والخريجين.

الجدير أن shbabbek.com حصل على جائزة المركز الدولي للصحفيين بأمريكا، كـ أفضل موقع ناشئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.