أخبار مصرية

نشر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو توضيحى لشرح فلسفة التقييم لطلاب أولى وثانية ثانوى، والرد على التساؤلات الخاصة بالامتحانات....
رسامة كاهن جديد للخدمة فى الكنيسة القبطية بولاية كارولاينا الجنوبية
صلى الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولاينا وكنتاكى، القداس الإلهى ورسم خلاله الشماس أندرو مسعود كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بمدينة جرينفيل فى ولاية ساوث كارولاينا "كارولاينا الجنوبية" باسم القس موسى....
فيديو .. وزير التعليم : عقوبات الغش بامتحانات الثانوية العامة صارمة
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، مؤكدًا على وجود عقوبات صارمة ضد الطلاب الذين يحاولون الغش....
مصر تعرب عن تعازيها فى الحادث الإرهابى بالنيجر
أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء فى أعقاب الحادث الارهابى الغاشم الذى استهدف عدداً من القرى فى جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء....
رسامة كاهن قبطى بشمال ألمانيا غدا
يرسم غدًا الأربعاء، الشماس الدكتور أمير سليمان، بدير العذراء والشهيد موريس هوكستر بأبروشية شمال ألمانيا....