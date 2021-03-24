أخبار مصرية

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء فى أعقاب الحادث الارهابى الغاشم الذى استهدف عدداً من القرى فى جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء....

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