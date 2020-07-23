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القومي لحقوق الإنسان: ثورة ٢٣ يوليو انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري

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أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن ثورة ٢٣ يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت ثورة حقوقية انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصرى فى تحقيق العدل والمساواة.

وقال فى تصريح له اليوم بمناسبة الذكرى ٦٨ لثورة ٢٣ يوليو، أن الثورة أخذت على عاتقها تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وهو ما يعرف حديثا فى أدبيات حقوق الإنسان تلبية الحقوق الاجتماعية فضلا عن الحقوق الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية.

وشدد فى ختام تصريحه، على أن العقيدة الثابتة للقوات المسلحة المصرية هو الدفاع عن حقوق ومقدرات الشعب المصرى وحماية ترابه وسيادته على أراضيه.

يذكر أن محمد فايق كان مساعدا للرئيس جمال عبد الناصر وكان أول وزير دولة للشؤون الخارجية ووزيرا للإرشاد القومى والثقافة والإعلام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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