انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض قياسي جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 25 يوليو وارتفاع حالات الشفاء وقريباً “زيرو” إصابات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الصحة المصرية من قليل عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من يوليو الجاري، واستمرت حالة التراجع في مصابي ووفيات كورونا بمصر، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية للحكومة المصرية والتي تقوم الصحة بإعلانها في مثل هذا التوقيت من اليوم، وأكدت الصحة أن مصر قريباً سوف تصل إلى صفر إصابات.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 25 يوليو

وقال الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة ومستشار الدكتورة هالة زايد الإعلامي، أنه تم تسجيل 933 حالة تعافي جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط، لتصل بذلك إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم إلى32903 حالة، وخرجت كل هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 25 يوليو، أشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 511 حالة إصابة جديدة، ووصول إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 91583 إصابة.

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وأضافت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد أنه تم تسجيل 40 حالة وفاه جديدة اليوم السبت، وبلغت إجمالي الوفيات حتى الآن 4558 حالة.