انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الوزراء: 10 قرارات عاجلة سيبدأ العمل بها خلال ال24 ساعة المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار خطة التعايش مع وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، خاصة ومع بدء تراجع الإصابات به وارتفاع معدلات الشفاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء عدد من القرارات التي تهم قطاع عريض من المواطنين، والتي تتضمن العودة للحياة بشكل طبيعي قبل صدور قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) في شهر مارس الماضي، والذي أدى إلى توقف قطاعات كثيرة عن العمل وهي القطاعات التي تشهد تواجد عدد كبير من المواطنين بداخلها.

سريان قرارات مجلس الوزراء اعتباراً من صباح الأحد 26 يوليو 2020:-

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس اللجنة العليا لأزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) عدد من القرارات التي سوف يبدأ تطبيقها من صباح الأحد الموافق 26 يوليو 2020 والتي تتضمن تعديل مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات وأيضاً المحال التجارية وهذه القرارات هي :-

1- مد العمل بالمطاعم والمقاهي والكافتيريات وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى منتصف الليل 12 مساءً.

2- غلق المحال التجارية والحرفية بما في ذلك محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات في الساعة 10 مساءً بدلاً من الساعة التاسعة مساءً.

3- رفع نسبة الأشغال بالمطاعم والمقاهي والكافتيريات لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لها، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

4- السماح بتنظيم المعارض الكبرى بداية من شهر أكتوبر المقبل.

5- السماح بعقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون أقصى عدد مسموح له بالمشاركة في تلك المؤتمرات نحو 50 شخص فقط، وبشرط ألا تقل طاقته الاستيعابية عن 100 شخص.

6- استمرار غلق الشواطىء والمتنزهات والحدائق العامة، مع دراسة إمكانية فتحها لاستقبال المواطنين بعد انتهاء عيد الاضحي المبارك.

7- أستمرار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم زيادة نسبة الأشغال المسموح بها في السينمات والمسارح عن 25% من طاقتها الاستيعابية.

8- صلاة عيد الاضحي المبارك سيقتصر أداؤها في مسجد واحد فقط تنقل منه الصلاة على الهواء مباشرة للمواطنين.

9- ستقوم وزارة الاوقاف بعرض عدة مقترحات تتضمن العودة تدريجياً لإقامة صلاة الجمعة في اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

10- وأخيراً سيتم النظر في فتح الشواطىء والمتنزهات والحدائق العامة لتستوعب 50% من الطاقة الاستيعابية لها بعد عيد الأضحى المبارك.