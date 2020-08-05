أسامة هيكل : أتمنى أن يكون انفجار بيروت بداية لتوحيد الشعب اللبنانى

أجرى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اتصالا هاتفيا بالدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، أعرب خلاله عن تعاطف مصر حكومة وشعبا مع الشعب اللبنانى بعد الانفجار الضخم الذى وقع ببيروت، وأسفر عن مئات القتلى الجرحى.





وعبر هيكل عن حالة القلق التى انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت قبل ساعات، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبنانى للخروج من الأزمة الحالية. بدورها، أعربت وزيرة الإعلام اللبنانية عن شعورها بالامتنان لوسائل الإعلام المصرية التى تابعت الانفجار منذ وقوعه.

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