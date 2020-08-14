فيديو .. شقيق طبيب الغلابة : اليوم الوحيد اللى ما راحش فيه العيادة مات فيه

وأضاف مشالى، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، أن شقيقه كانت لديه قناعة ومبدأ ثابت، معلقًا: "اليوم الوحيد اللى مرحش فيه العيادة مات فيه".
وأوضح أن والدهم وصاهم بالغلابة، لافتًا إلى أنهم أخذوا هذا الوصية وتم تنفيذها، مؤكدًا أن حياة الدكتور محمد مشالى كلها كانت عطاء دون حدود، متابعًا: "دائما كان بقولنا المرض مبيخدش إجازة".
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