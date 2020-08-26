تداول أسئلة الفيزياء للثانوية العامة دور ثان على صفحات الغش.. والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان الفيزياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء اللجنة ب 30 دقيقة، حيث ظهرت جزئيات من الامتحان على صفحات الغش وطلب الطلاب الذين يؤدون الامتحان الإجابة عن الأسئلة المتداولة.
فيما تتبع وزارة التربية والتعليم وفريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات الوزارة مصدر الورقة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب المسئول عن تصويرها حال ثبوت صحتها.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.
وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.
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