عاشوراء_1442 يتصدر تويتر.. ومغردون: ادعوا بها لعلها تستجاب

من شهر محرّم من كل عام هجري، ومن المستحبّ صيام عاشوراء عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل صيام عاشوراء وأجره.

يحتفل المسلمون بيوم عاشوراء في 10

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #عاشوراء_1442 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



