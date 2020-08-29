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#عاشوراء_1442 يتصدر تويتر.. ومغردون: ادعوا بها لعلها تستجاب

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#عاشوراء_1442 يتصدر تويتر.. ومغردون: ادعوا بها لعلها تستجاب
#عاشوراء_1442 يتصدر تويتر.. ومغردون: ادعوا بها لعلها تستجاب
يحتفل المسلمون بيوم عاشوراء في 10 من شهر محرّم من كل عام هجري، ومن المستحبّ صيام عاشوراء عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل صيام عاشوراء وأجره.

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #عاشوراء_1442 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 