بنك التنمية الصناعية يكرم طبيب المستقبل إبراهيم ويمنحه شهادة

اكد هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان بنك التنمية الصناعية قرر منح طبيب المستقبل ابراهيم شهادة من شهادات بنك التنمية الصناعية وتكربمه من إدارة البنك. واضاف يونس في تدوينه له عبر صفحته الشخصية فيس بوك ان الرسالة وصلته من ادارة البنك تؤكد انه من منطلق اهتمام بنك التنمية الصناعية بتشجيع الشباب وفى ضوء النموذج الناجح ابراهيم ابن محافظة الإسكندرية قررت إدارة البنك منح طبيب المستقبل ابراهيم شهادة من شهادات بنك التنمية الصناعية وتكربمه من إدارة البنك.

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