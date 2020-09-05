زحام على أرصفة محطات "المنيب - شبرا" بعد توقف حركة المترو ٢٥ دقيقة.. فيديو

شهدت عدد من محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق،"المنيب - شبرا الخيمة" صباح اليوم، زحاما شديدا، بعد توقف حركة القطارات لمدة تزيد عن ٢٥ دقيقه.
فيما عملت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، على سرعة إصلاح العطل المفاجئ، لحل الأزمة سريعًا، حيث عاد الخط الثانى للعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي.
يأتي ذلك تزامنا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عبر تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، والتزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس.
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