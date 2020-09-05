حجزه بمركز أورام دار السلام.. طارق الرفاعي: الاستجابة لطلب علاج عامل بالخارج

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس 2020.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، عددا من الاستغاثات التي وصل للمنظومة ،منها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة زوجته (و. هـ. أ) عمرها (24) عامًا بالأسبوع الخامس والعشرين من حملها (طفلين توأم) وتحتاج لإجراء عملية ولادة عاجلة إثر نقص في السائل الرحمي وموجودة بأحد المستشفيات غير المتاح بها حضانات في ذلك التوقيت، فتم التنسيق مع كل من الدكتور منصور خليل – مدير عام مستشفى الهرم والدكتور أيمن شبايك – رئيس قسم الحضانات بمستشفى دار السلام العام، وهيئة الإسعاف. وفور الولادة تم نقل الطفلين إلى المستشفيات السابق ذكرها وحجزهما في الحضانات المخصصة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني شقيقه (ع. ع. ش) البالغ من العمر 48 عامًا من أورام بالبطن ولوكيميا بالدم (سرطان الدم) وهو من العاملين بالخارج (بالمملكة العربية السعودية -مدينة جدة) ويحتاج للعلاج بالرعاية المركزة بجمهورية مصر العربية، فتم على الفور التنسيق مع الدكتورة مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومديرة مركز أورام دار السلام، وكذلك مع هيئة الإسعاف لاستقبال المريض فى مطار القاهرة، ونقله وحجزه بمستشفى مركز أورام دار السلام لقربه من محل إقامته، وتم عمل الفحوصات اللازمة وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالة.

كما تلقت المنظومة شكوى من المواطن (م. ص. أ) بمحافظة القاهرة والبالغ من العمر (53) عامًا يعانى من آلام متكررة بالقلب، ويحتاج عمل قسطرة تشخيصية وتركيب (3) دعامات ومحجوز بأحد المستشفيات الخاصة، ويشكو من ارتفاع قيمة فاتورة المستشفى وعدم قدرته على تحمل النفقات، فتم التنسيق مع الدكتور أشرف سامي مدير العلاج الحر بالقاهرة ومراجعة حساب المريض بالمستشفى الخاصة، وفى ذات الوقت تم التنسيق مع الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب القومي لنقل وحجز المريض بقسم الرعاية القلبية وعمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية، كما تم إرسال جميع الأوراق لاستخراج قرار استكمال علاجه على نفقة الدولة بالمعهد.

إلى جانب استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة دمياط يعاني نجله (ح. ح. أ) وعمره 18 عامًا من كسور متعددة بالجسم وكدمات متفرقة واشتباه نزيف بالبطن وتدهور بدرجة الوعي على أثر سقوط من مكان مرتفع، ويحتاج للحجز بمستشفى حكومي متخصص فتم التنسيق مع كل من الدكتور إبراهيم الصياد - مدير عام مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه بالرعاية المركزة بالمستشفى، وتم عرض المريض على استشاريي الجراحة العامة وجراحة العظام وعمل بروتوكول لعلاج ومتابعة المريض، لعمل التدخل الجراحي اللازم (تركيب شرائح ومسامير لبعض الكسور – متابعة نزيف البطن – تحاليل متكررة لوظائف الكلي والكبد وصورة الدم الكاملة) والحالة تحت الإشراف الطبي والعلاج حسب البروتوكولات المتفق عليها وصولا لاستقرار حالته الصحية.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي أيضًا إلى استقبال المنظومة استغاثة من المواطن (م. ع. أ) بمحافظة الجيزة البالغ من العمر (48) عامًا يعاني من فشل كلوي مزمن، وهو ومرضى آخرون عددهم (30) مريضًا بوحدة الغسيل الكلوي بأحد المستشفيات الخاصة، وتم إبلاغهم من قبل إدارة المستشفى بعدم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، على أن يكون الغسيل على نفقاتهم الشخصية. فتم التنسيق مع كل من الدكتور/ محمد منصور – مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتورة داليدا نبيل - مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة، حيث قررا تجديد قرارات العلاج على نفقه الدولة للمرضي غير المنتفعين بالتأمين الصحي، وباقي المرضى تحت غطاء التأمين الصحي، على أن يستمر عمل جلسات الغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.