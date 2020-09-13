محافظ الوادى الجديد : تخفيض فى قيمة التصالح بمخالفات البناء يصل إلى 60%

قرر محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته بنسب تصل إلى 60 % بالمدن و50 جنيهًا للمتر بجميع قرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعى لهم.





وأكد "الزملوط"، مساء أمس السبت، فى بيان صحفي، أن أسعار التصالح ستكون فى المدن بتخفيضات كبيرة على النحو التالى 60 % للسكني، 25 % للتجاري، 40 % للصناعي، 30 % للإداري، وفى القرى 50 جنيهًا للمتر الواحد بجميع قرى المحافظة وتوابعها مع خصم 25 % من إجمالى المبلغ المستحق فى حال سداد كامل الثمن.

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