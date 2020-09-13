اليوم.. بدء تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بسقارة

يبدأ اليوم، الأحد، مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي (2021/2020)، حيث ينظم المركز، 7 دورات تدريبية لأول مره لخريجي دورات الـ tot لتخصيصهم في 7 مجالات مختلفة وحتى الخميس 24 سبتمبر الجارى.
وتتضمن الدورات حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهي التدريب علي المراكز التكنولوجية، والإعلام والتواصل المجتمعي، و التحول الرقمي ، والشئون المالية والقانونية بكل تخصصاتها الفرعية والتفتيش المالي والاداري ، والشئون الهندسية بكل تخصصاتها وأملاك الدولة وال gis، وأخيرًا الموارد البشرية، ويستفيد من هذه الدورات ١٤٠ متدربًا من جميع المحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دورًا جديدًا في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، حيث سيتم الاستعانة بالمدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.
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