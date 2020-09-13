فيديو .. أديب لوزيرة الصحة: لو المتطوعين لتجارب لقاح كورونا قليلين أنا جاهز

وتابع عمرو أديب موجها حديثه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء مداخلتها فى البرنامج قائلا: "لو الأعداد قليلة من المتطوعين لإجراء التجارب السريرية، أنا جاهز والرجالة بتاعتى ناخد التطعيم"، لترد الوزيرة شاكرة الإعلامى على دعمه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع أديب، فى برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، إنه لا يمكن إجراء التجارب السريرية إلا بعد التأكد بكل الوسائل من كفاءة التطعيم وعدم خطورته.

وأوضحت أن هناك ضوابط خاصة بإنتاج لقاح كورونا تم وضعها من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات العالمية التى تعتمد نتيجة هذه التجارب، وهذه الضوابط غير قابلة للتفاوض أو التغيير من قبل أى دولة أو أى شركة، والشركات التى تطور إنتاج هذا اللقاح تمشى على ضوابط تم وضعها مسبقا.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تراقب جميع الأبحاث الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، ولا يمكن الموافقة أو اعتماد أى بحث إلا من خلال منظمة الصحة العالمية والجهات العالمية المختصة.

وأوضحت أن "مصر تعمل وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا، وأن الشركة التى نشترك معها فى إنتاج لقاح فيروس كورونا بدأت التجربة الإكلينكية منذ 16/7 الماضى أى منذ شهرين تقريبًا، ولم نرصد أى جوانب سلبية لهذه التجربة".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن العالم كله يشهد انخفاضا فى حدة فيروس كورونا، مردفة: "رغم الزيادة فى الإصابات إلا أن معدلات الوفيات تقل، منحنى الإصابات يرتفع لكن منحنى الوفيات ينخفض، نتيجة وعى الناس، وقلة شراسة الفيروس، وكفاءة الأطقم الطبية واكتسابها خبرات للتعامل".