التعليم تبدأ اليوم امتحانات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين إليكترونيا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، امتحانات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، للعام الدراسى الجديد 2020-2021، إذ تستمر حتى الأربعاء المقبل.





وأكدت الوزارة، فى بيان سابق لها، أن الامتحان يعقد إلكترونيًا مرة واحدة، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته فى المرحلة الإعدادية، وبغض النظر عن العذر الذى دفعه إلى التغيب، على أن تعلن النتيجة عبر الموقع الإلكترونى للوزارة. وشددت على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا طبقا للرغبات، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول.

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