أهم الأخبار.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ووالدة جندي القطار تبكي على الهواء

أعربت صباح والدة الجندى عبد الله محمد عنتر، صاحب واقعة القطار، عن حزنها الشديد عقب تداول فيديو لنجلها وهو يعنف على يد الكمسرى ورئيس القطار، وتابعت:"كنت خايفة ومش عارفه هما عملو فيه".

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر في الأساس يدفع للمرأة لتشتري حاجة بيت الزوجية، ويعطيها الزوج مهرها بشكل كامل، ولكن المؤخر من اختراع المصريين.