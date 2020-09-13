نشرة صباحك ومطرحك المرورية .. كثافات عالية بمحور النصر بسبب كسر ماسورة مياه

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى فيما عدا محافظة القلوبية التى شهدت بعض الكثافات عند منطقة قلما.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أسفل الدائرى القادم من ميدان المؤسسة والمتجه لمنطقة ميت نما، كذلك الأمر عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، كما شهد أعلى الأوتوستراد المتجه للبساتين بعض الأحجام المرورية أيضا.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية للراديو 9090

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام، كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات عند مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه لصلاح سالم، كذلك الأمر أعلى محور النصر بسبب كسر ماسورة مياه.

ولفت مراسل الراديو 9090 إلى وجود بعض الأحجام المرورية أيضا عند محور جوزيف تيتو والكلية الحربية فى الطريق المتجه لموقف العاشر من رمضان.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن منزل شارع الجامعة فى الطريق القادم من فيصل والهرم والمتجه للدقى بسبب وجود بعض الكثافات، مفضلا استخدام شارع مراد كبديل جيد، كذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.