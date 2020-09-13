ستوديو مصر.. برنامج جديد على راديو masr fm للإعلامي إيهاب الديك

تطلق مؤسسة راديو masr fm برنامجا جديدا خلال أيام يحمل اسم "ستوديو مصر "، يتناول أهم المستجدات على الساحة المصرية . ويقدم البرنامج الإعلامي إيهاب الديك ، ويرأس تحريره مساعد الليثي ، ومن إعداد مروه الجميل و علاء خليفه ومحمد عبد العال . وقال مساعد الليثي إن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على أهم المستجدات على الساحه المصرية سياسيا بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب واجتماعيا وثقافيا من خلال نشر الوعي المجتمعي كما سيفرد جزء خاص بمشاكل وهموم المواطنين .

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