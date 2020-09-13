جلسة مباحثات ومؤتمر صحفي بين وزيري خارجية مصر وأرمينيا اليوم

يعقد سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، صباح اليوم، الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الضيف الأرميني بعدد من كبار المسئولين المصريين وممثلي الجالية الأرمينية بالقاهرة والإسكندرية.