جلسة مباحثات ومؤتمر صحفي بين وزيري خارجية مصر وأرمينيا اليوم

يعقد سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، صباح اليوم، الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
ومن المقرر أن يلتقي الضيف الأرميني بعدد من كبار المسئولين المصريين وممثلي الجالية الأرمينية بالقاهرة والإسكندرية.
وتواصل وسائل الإعلام التركية حملة التحريض ضد أرمينيا، وتشجع على إشعال المعارك مجددًا في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، بدعم رسمي، مشيرة إلى تصريحات مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركية بأن صناعتهم الدفاعية، بكل خبراتها وتقنياتها وقدراتها، من طائرات مسيرة إلى ذخائر وصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية، تحت تصرف أذربيجان دائمًا.
ويعكس تصريح المسئول التركي، مبالغة إعلامية لأغراض صب الزيت على النار، حيث إن المنظومة الدفاعية الأذرية متكاملة، ولديها أسطول طائرات مسيّرة وفق تعاون دفاعي مع إسرائيل، وليست في حاجة لتركيا في القطاعات التي ذكرها المسؤول الدفاعي التركي.
في السياق ذاته، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرمينيا بالقول إنها في موقف صعب لا يمكنها التعامل معه في الصراع.
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