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الأوقاف : غلق ضريح ابن حجر العسقلانى وإحالة المسؤولين عن فتحه للتحقيق

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أ ش أ 2020-09-13 06:19 0 تبليغ

أكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف، أن مديرية أوقاف القاهرة قامت بتغيير قفل ضريح الإمام ابن حجر العسقلانى وغلقه غلقا تاما تنفيذا لقرارات غلق الأضرحة فى ضوء إجراءات الدولة المصرية الاحترازية والوقائية الواجبة واللازمة لمحاصرة انتشار فيروس ، ثم قامت المديرية بتسليم مفاتيح الضريح إلى ديوان عام الوزارة.

وقال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، فى بيان له اليوم، إنه قام بإعداد مذكرة قانونية بالواقعة وإحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب فى فتح الضريح أو سمح به ومن شارك فى فتح الضريح من العاملين بالوزارة، مضيفا: إن الضريح ليس مسجدا ولا ملحقا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة.

يذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى قامت بنشر صور وفيديوهات لمجموعة من العلماء أحدهم عميد بإحدى كليات جامعة الأزهر، وقامت بفتح ضريح ابن حجر العسقلانى بالمخالفة لتعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، ووزارة الأوقاف مستغلين فى ذلك تقصير العامل المكلف بالإشراف على الضريح، ثم قام بعضهم بنشر صور هذه المخالفة على صفحاتهم الشخصية وبعض مواقع التواصل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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