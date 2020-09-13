الأوقاف : غلق ضريح ابن حجر العسقلانى وإحالة المسؤولين عن فتحه للتحقيق

وقال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، فى بيان له اليوم، إنه قام بإعداد مذكرة قانونية بالواقعة وإحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب فى فتح الضريح أو سمح به ومن شارك فى فتح الضريح من العاملين بالوزارة، مضيفا: إن الضريح ليس مسجدا ولا ملحقا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة.
يذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى قامت بنشر صور وفيديوهات لمجموعة من العلماء أحدهم عميد بإحدى كليات جامعة الأزهر، وقامت بفتح ضريح ابن حجر العسقلانى بالمخالفة لتعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، ووزارة الأوقاف مستغلين فى ذلك تقصير العامل المكلف بالإشراف على الضريح، ثم قام بعضهم بنشر صور هذه المخالفة على صفحاتهم الشخصية وبعض مواقع التواصل.
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