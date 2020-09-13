وزير الدفاع: حماية مصر والدفاع عن أمنها واجب مقدس لا تهاون فيه

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق علي منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعًا قويًا يحمى الوطن وحصنًا منيعًا يصون مقدساته، مؤكدًا أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.
وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا واحتفاءً لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.
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