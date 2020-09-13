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وزير الدفاع: حماية مصر والدفاع عن أمنها واجب مقدس لا تهاون فيه

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شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق علي منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير جميع الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على جميع المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلًا بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعًا قويًا يحمى الوطن وحصنًا منيعًا يصون مقدساته، مؤكدًا أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

 

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا واحتفاءً لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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