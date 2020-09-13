وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

من جانبها أشادت السيدة صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أن هذا التكريم يعد وسامًا ستظل تفتخر به طيلة حياتها هى وأسرتها.
كما قام الفريق أول محمد زكى بتكريم المجند الذى قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندى المصرى الذى يتحلى دومًا بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلًا عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل، وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التى هى عنوان كافة أبناء جيش مصر العظيم.
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